Stadio Maradona, restyling per Euro 2032: 65mila posti e museo dedicato a Diego
Il futuro dello Stadio 'Diego Armando Maradona', casa del Napoli, torna al centro del dibattito in vista di Euro 2032. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il progetto di restyling prevede un impianto completamente rinnovato secondo criteri green, con una capienza portata a 65mila posti.
Nel piano figurano skybox e field box, spalti più vicini al terreno di gioco e l’eliminazione della pista di atletica, per rendere lo stadio più moderno e funzionale. Previsti anche circa 2.000 posti auto aggiuntivi, nuovi spazi commerciali e un Museo di Maradona all’interno della struttura.
Un’ipotesi che inizia a interessare anche il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, che potrebbe siglare con il Comune una concessione fino a 99 anni, comprensiva della cessione del diritto di superficie.
