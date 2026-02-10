TMW Radio Cugini: "Roma, Pisilli sta decollando definitivamente. Napoli-Como stuzzicante"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Mimmo Cugini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Roma che aggancia la Juve battendo il Cagliari:

"Che segnale è? Un bel segnale. La Roma ha giocato una buonissima partita, dominando dall'inizio. Malen mancava per il gioco di Gasperini. Mi sembra che il progetto stia andando avanti molto bene ora, ora arrivano anche i gol. E' una bella Roma, con molte conferme, con in particolare un giocatore che sta decollando definitivamente, ossia Pisilli, che può diventare una buona opzione per la nostra Nazionale".

Un pensiero su Malen?

"E' il giocatore giusto per le caratteristiche che vuole Gasperini. E' un buonissimo giocatore, non è un fuoriclasse ma è funzionale al gioco della Roma di quest'anno".

Hojlund e gli altri attaccanti: chi preferisce?

"E' uno che fa a spallate con tutti i difensori, difende bene la palla, va in profondità e non ha paura dei duelli".

Come vede il Napoli stasera col Como?

"Credo che anche per l'Inter la Coppa Italia è un bel problema, messa in mezzo tra campionato e Champions. Se il Napoli passa il turno, ci sono due partite con l'Inter e visti i rapporti tra Conte e la sua ex squadra, sarebbero molto pesanti sotto l'aspetto delle energie perse. E' un bel peso per Inter e Napoli la Coppa Italia. Però c'è anche la bella sfida tra il vecchio e il giovane che avanza, è stuzzicante, può venire fuori di tutto".

Juve, cosa farebbe con Vlahovic?

"Non ha nessuna intenzione di rinnovare, è un problema che non si pone. E' ormai fuori dalla Juve, dal suo punto di vista il potere contrattuale diminuisce visto che è rimasto fuori per infortunio. Non puoi pretendere quanto chiedevi prima dell'infortunio".