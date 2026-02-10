Vayrynen si presenta: "Posso paragonarmi a Toni. A Livorno nessuno come me"

Dopo aver esordito entrando nel finale nella sfida vinta contro il Bra, l’attaccante Tim Väyrynen del Livorno si è presentato alla piazza lanciandosi subito in un paragone molto ardito: “A livello di caratteristiche sono un giocatore che fino a questo momento il Livorno non aveva in rosa ed è proprio per questo che Venturato mi ha voluto qui in amaranto. Potrei paragonarmi a Luca Toni, un classico numero nove che riesce a tenere palla, fa salire la squadra e segnare all’interno dell’area di rigore. - spiega il finlandese come riporta Amaranta.it - La trattativa è stata condotta dal mio agente, ma nel momento in cui ho saputo che fra le squadre interessate c’era il Livorno ho preteso che questa fosse la mia destinazione. Per cui sono felice di essere qui e porto con me la mia grande esperienza che mi ha permesso di disputare tante partite anche in campionati importanti in Europa”.

Il classe ‘93 si sofferma sull’impatto con il nostro paese: “A guardarlo da fuori mi sento di poter dire che il livello del calcio italiano è molto alto, è evidente che in Serie C ci siano squadre buone e meno buone, ma affacciandosi alle categorie superiori le formazioni sono molto competitive e gli standard di prestazione più importanti. - prosegue Vayrynen – Mi sento bene fisicamente anche se non giocando da metà novembre mi manca il ritmo partita. Sono però sicuro che arriverò rapidamente alla condizione migliore”.

Spazio poi al futuro che potrebbe essere ancora in Toscana: “Ho firmato per sei mesi con un’opzione per il rinnovo e naturalmente mi auguro di rimanere a Livorno anche il prossimo anno. Vorrebbe dire che la scelta è stata felice per entrambe le parti”.