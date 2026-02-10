Dopo la risoluzione col Torino, Schuurs può ripartire dall'Olanda. Ten Hag: "Porte del Twente aperte"

Erik ten Hag ha momentaneamente messo da parte i panni dell'allenatore. Dopo la deludente esperienza al Bayer Leverkusen, il tecnico olandese ha deciso di intraprendere una strada diversa, diventando il difensore tecnico del Twente.

Ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf, lo stesso Ten Hag ha spiegato le strategie di mercato del club, soffermandosi anche su una domanda riguardante Perr Schuurs, difensore che ha da poco risolto il proprio contratto col Torino e che il dt conosce dalla comune esperienza all'Ajax di alcuni anni fa. Il centrale, ricordiamo, è fermo per infortunio da oltre 2 anni: "Se avrò modo di aiutarlo, lo farò. Al Twente la porta sarà sempre aperta per lui, ma dobbiamo prima vedere in che condizioni tornerà. Per me potrebbe essere una risorsa importante per un club come il nostro, ma al momento spero solo che possa recuperare al meglio per se stesso e per la sua famiglia. Se lo merita. Tutto il resto verrà dopo".