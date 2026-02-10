TMW Canovi: "Il Bari mi sorprende, vederlo lottare per non retrocedere è triste"

L'operatore di mercato Dario Canovi intervistato da Tuttomercatoweb.com nel consueto appuntamento dell'A Tu per Tu ha parlato anche di Serie B soffermandosi in particolare su Sampdoria e Bari:

"La Samp ha avuto dei problemi e ci si aspettava che non giocasse una stagione ad alti livelli. Ma mi sorprende il Bari, lottare per non andare in Serie C, per una squadra come quella biancorossa, è triste. Bari merita qualcosa di meglio. - prosegue Canovi - In B però il campionato è talmente lungo che da qui alla fine del torneo può succedere di tutto. La Serie B non si decide mica ora, ma a maggio".