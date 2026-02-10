Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Vanoli a metà del guado, con questa media punti la Fiorentina non eviterà la Serie B

Vanoli a metà del guado, con questa media punti la Fiorentina non eviterà la Serie BTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 15:20Serie A
Dimitri Conti

La Fiorentina appare come immersa nelle sabbie mobili e staziona laggiù, in fondo alla classifica per quanto non più ultima come nella prima fase del campionato, senza dare l'impressione di avere i mezzi per uscire dalla lotta per non retrocedere. Almeno, non per farlo in tempi brevi.

La situazione della Fiorentina non è compromessa, in fondo i punti che la separano dal Lecce che oggi sarebbe salvo sono soltanto tre. A preoccupare chi vive e conosce l'ambiente a tinte viola, però, è perlopiù la difficoltà riscontrata nel dare continuità a guizzi e aspetti positivi, con invece una conoscenza fin troppo approfondita di difficoltà e facce negative della medaglia. Con la sensazione che Paolo Vanoli, l'uomo che avrebbe dovuto far cambiare passo alla Fiorentina e che invece appare totalmente permeato dallo stato di crisi.

A raccontare il tutto meglio delle sole parole, arrivano in soccorso i dati. Quella al Torino di sabato sera, finita 2-2 con beffardo pareggio conclusivo incassato a tempo quasi scaduto, era infatti la 14^ partita di Serie A della Fiorentina con Vanoli in panchina. Sono stati 14 i punti messi in cascina dal nuovo tecnico dei toscani, uno a partita. Una media che necessita di un netto miglioramento, se la Fiorentina vorrà evitare la Serie B. Proseguendo così, la proiezione suggerisce che i viola concluderebbero il campionato a 32 punti: pochi, per essere certi di salvarsi. Vanoli ha a disposizione, salvo stravolgimenti, altre 14 partite di Serie A per provare a dare davvero un ritmo differente alla sua Fiorentina. Ed evitare disastri, visto che la prossima stagione è quella del centenario del club.

Articoli correlati
Fiorentina senza carattere, tutti i punti persi nel recupero ne sono la prova Fiorentina senza carattere, tutti i punti persi nel recupero ne sono la prova
Fiorentina rimontata con un gol in pieno recupero. Il Corriere Fiorentino: "Un film... Fiorentina rimontata con un gol in pieno recupero. Il Corriere Fiorentino: "Un film già visto"
Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta... Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta ai ragazzi"
Altre notizie Serie A
Milan, Bayern Monaco, Premier, big di Liga o... Juventus. Dove può andare Vlahovic... Milan, Bayern Monaco, Premier, big di Liga o... Juventus. Dove può andare Vlahovic
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 24 giornate: il Milan mantiene il dominio... Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 24 giornate: il Milan mantiene il dominio
Inter, Pavard bocciato in Francia: l'Olympique Marsiglia non lo riscatterà Inter, Pavard bocciato in Francia: l'Olympique Marsiglia non lo riscatterà
Serie A, i migliori 5 difensori dopo 24 giornate: Dimarco crea un solco sulla concorrenza... Serie A, i migliori 5 difensori dopo 24 giornate: Dimarco crea un solco sulla concorrenza
Giudice Sportivo, sono 7 i giocatori squalificati dopo la 24^ giornata: per Matic... Giudice Sportivo, sono 7 i giocatori squalificati dopo la 24^ giornata: per Matic 2 turni di stop
Gugnali (ct Argentina U20): "Lautaro giocatore enorme, che qualità Nico Paz e Soule"... Esclusiva TMWGugnali (ct Argentina U20): "Lautaro giocatore enorme, che qualità Nico Paz e Soule"
Bologna-Parma, Tommasi a Open VAR: "Giusti rosso a Pobega e annullamento autogol... Bologna-Parma, Tommasi a Open VAR: "Giusti rosso a Pobega e annullamento autogol di Castro"
Gli imprevisti non fermano l'Atalanta: Palladino vince anche perdendo CDK e Scamacca... Gli imprevisti non fermano l'Atalanta: Palladino vince anche perdendo CDK e Scamacca
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
3 Duro attacco di Marino a Buongiorno: "I pannolini puoi cambiarli a Vergara, non a gente come lui"
4 Mezza Italia ieri sera a cena con Gattuso. I volti nuovi sono Bartesaghi e Miretti
5 Che affare Boga se il buongiorno si vede dal mattino. Il riscatto per la Juve è low cost
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tommasi a Open VAR dà ragione a De Rossi: "Inesistente il rigore su Vergara per il Napoli"
Immagine top news n.1 Roma, meno Malen! L'olandese è la medaglia d'oro degli acquisti di gennaio in Serie A
Immagine top news n.2 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine top news n.3 Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"
Immagine top news n.4 Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi
Immagine top news n.5 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
Immagine top news n.6 Dimarco-Lautaro, coppia da sogno. Assist e gol sulla strada dello scudetto
Immagine top news n.7 Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaude
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Iori: "Da Verona e Pisa, passando per Fiorentina e Torino: ecco chi rischia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, serve tornare ad avere una difesa solida"
Immagine news Altre Notizie n.3 Giannichedda: "Yildiz spero diventi come Zidane ma deve fare la storia alla Juve"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Bayern Monaco, Premier, big di Liga o... Juventus. Dove può andare Vlahovic
Immagine news Serie A n.2 Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 24 giornate: il Milan mantiene il dominio
Immagine news Serie A n.3 Inter, Pavard bocciato in Francia: l'Olympique Marsiglia non lo riscatterà
Immagine news Serie A n.4 Serie A, i migliori 5 difensori dopo 24 giornate: Dimarco crea un solco sulla concorrenza
Immagine news Serie A n.5 Giudice Sportivo, sono 7 i giocatori squalificati dopo la 24^ giornata: per Matic 2 turni di stop
Immagine news Serie A n.6 Gugnali (ct Argentina U20): "Lautaro giocatore enorme, che qualità Nico Paz e Soule"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella-Cesena, i convocati di Chiappella: torna Bariti. Sei gli assenti
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, Castori: “Il Monza è una corazzata. Domani out Zedadka e Merkaj"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana-Mantova, i convocati di Rubinacci: assenti Paz e Bozhanaj
Immagine news Serie B n.4 Spezia, lesione al tendine del bicipite femorale per Cassata: operazione e stagione finita
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Cesena, i convocati di Mignani: torna Frabotta, Ciofi c'è. Out Castagnetti
Immagine news Serie B n.6 Padova-Carrarese, i convocati di Andreoletti: prima chiamata per Caprari. Gomez out
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Aramu: "La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimo"
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, Pannacci: "A novembre mini crisi. Ora in un trend positivo che vogliamo mantenere"
Immagine news Serie C n.3 Stuckler e il Vicenza ancora insieme? Zamuner: "Serve uno step in una piazza in cui è stimato"
Immagine news Serie C n.4 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.5 Vayrynen si presenta: "Posso paragonarmi a Toni. A Livorno nessuno come me"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Zamuner: "Rinnovo Pellizzari urgente. Serie B? Presto per ragionarci"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano