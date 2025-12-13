Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Sarri: "Stiamo migliorando in mentalità. Cartellini rossi? Frettolosi"

Oggi alle 21:05
Edoardo Mammoli

Partita incredibile al Tardini, con una eroica Lazio capace di battere 0-1 il Parma nonostante la doppia inferiorità numerica. A commentare la sfida per i biancocelesti sarà ovviamente mister Maurizio Sarri in conferenza stampa.

Ore 20.55 - Ha inizio la conferenza stampa.

Cosa lascia una vittoria così?
"Sicuramente entusiasmo, perché in situazioni complicate. Ma se si guardano i numeri la partita è stata vinta meritatamente. Una squadra che sta crescendo nella mentalità, una squadra applicata, coraggiosa e ordinata tatticamente, e riesce a esserlo anche in inferiorità numerica. Siamo la seconda squadra che commette meno falli ma quella con più espulsi".

Rossi corretti?
"Sono due rossi frettolosi secondo me. A termini di regolamento ci sono interpretazioni, ma serve anche il buonsenso. Secondo me sono due espulsioni leggere: Zaccagni tocca l'avversario con l'esterno della caviglia. Ci lascia l'amaro in bocca".

Noslin: la sta e si sta convincendo che il suo ruolo è il centravanti?
"In certe condizioni è un centravanti straordinario, come nella gara del secondo tempo. Se avesse giocato nel primo tempo sarebbe stato più difficile. È un ragazzo che sto imparando a conoscere e che mi è anche molto simpatico".

È la squadra con maggiore carattere che ha allenato?
"Una squadra che a livello di mentalità sta crescendo, che ha coraggio nell'interpretazione e nell'affrontare le difficoltà. Abbiamo fatto partite con tanti giocatori fuori, ma la squadra non ha mai preso alibi. Questa è la nostra grandezza. Poi si possono avere limiti, ma preferiamo essere scarsi piuttosto che non coraggiosi".

Avete scritto una bella pagina di storia qui a Parma. Ma la Lazio ha vinto per colpa o grazie all'arbitro: senza di lui non sarebbe emerso il carattere.
"Nel primo tempo la sensazione è che le palle gol le abbiamo avute. I momenti decisivi arrivano negli ultimi minuti. Fino al 40' del primo tempo abbiamo avuto la sensazione di poter vincere la partita. All'intervallo ci siamo detti di rimanere in partita".

Non c'è disparità di trattamento nei confronti della sua squadra in generale?
"L'espulsione di Gila l'ho già detto: l'arbitro era più permaloso. Oggi abbiamo trovato un arbitro che ha interpretato alla lettera il regolamento. Sul fallo di Basic ha parlato di reazione. Faccio fatica".

Non ha sperato in una nuova chiamata dalla Juventus?
"Io alla Lazio sono tornato perché sono stato bene. Alla Juventus ho vissuto l'anno del Covid, senza pubblico, quindi non bramavo di tornare lì".

