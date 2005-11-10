Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri post Kairat

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Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri post KairatLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
martedì 3 novembre 2026, 21:00Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
03.11.2026 21:00Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri dopo il match odierno di Conference League
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21:00 - Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Kairat nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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