Atalanta in crisi? Sarri: "Sono capace di affrontare queste situazioni. Serve coerenza"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Kairat Almaty, il tecnico dell'Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato anche di come sta affrontando e di come ha affrontato in passato un periodo di cristi come questo: "Ne sono uscito con la coerenza così come altre volte dove non ci sono riuscito: fa parte del nostro lavoro e delle difficoltà di tale mansione. Ora sono più capace di affrontare queste situazioni".

Come la sta vivendo come uomo?

"Tengo sempre separata la figura personale dall'allenatore. Come allenatore sto vedendo anche delle cose buone: contro il Parma l'Atalanta ha fatto un buonissimo primo tempo. Quello che mi chiedo è perché un singolo momento negativo abbia portato a spegnere quello che di buono avevamo fatto prima. Abbiamo creato molte palle gol, però abbiamo perso per responsabilità nostra: serve essere più cattivi in area. Parlando di calcio, sono soddisfatto di certi aspetti: ci ha creato qualche problematica degli elementi non tattici".

Quanto è importante tornare subito a giocare e cosa ne pensa degli infortuni?

"Valuteremo sicuramente Scamacca: l'allenamento di oggi sarà quello decisivo sotto questo aspetto. Giocare tre partite in sei giorni è difficile, abbiamo degli indici di recupero più lenti del solito, quindi occorrerà sicuramente aspettare. Domani per noi è una partita difficile vista la situazione attuale: anche perché loro negli ultimi 11 mesi hanno perso 2-1 con l'Inter e anche con l'Arsenal. Non c'è nulla per scontato".