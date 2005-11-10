Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri pre Kairat Almaty

Live TMW
Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri pre Kairat AlmatyLive TMW
autore
Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
Oggi alle 13:40Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
04.11.2026 13:40Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri prima della gara di Conference League contro il Kairat Almaty
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
13:40– Maurizio Sarri presenta così la gara valida per la UEFA Conference League in programma domani contro il Kairat Almaty. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Atalanta in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 14:00.
Fonte: Inviato da Zingonia
Altre notizie Serie A
Oggi
13:45 Serie ATMW
TMWElezioni FIGC, inizia ufficialmente la corsa: anche Galliani ha depositato la candidatura
13:41 Serie A
Svezia, i convocati per la Nations League: prima chiamata per Njie, ci sono Karlstrom e Tornqvist
13:38 Serie A
Calhanoglu esulta dopo Rotterdam: "3 punti particolarmente necessari. Fiero della mia Inter"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi