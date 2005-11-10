Atalanta, Sarri racconta il ritiro: "Colloqui individuali e di gruppo, anche con Giuntoli"

Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida di domani contro il Kairat Almaty in Conference League: "Il ritiro sta andando bene, un momento per stare insieme e avere confronti sia collettivi che individuali, sia con me che con il direttore sportivo. Secondo me ci voleva questo momento, dobbiamo tirare le fila e cercare di compattarci in tutte le componenti".

Il Kairat Almaty che squadra è?

"Non sarà una partita semplice, abbiamo alcuni giocatori che vengono da partite consecutive e quindi con valori di recupero bassi. La partita è difficile, bisogna uscire dai luoghi comuni: hanno perso 2-1 a San Siro, con l'Arsenal 3-2, quindi hanno valori ottimi. A livello collettivo sappiamo poco perché hanno cambiato allenatore una settimana fa".

Cosa si aspetta dalla sua squadra?

"Che si inizi a combattere il momento difficile. A livello calcistico la squadra col Parma ha fatto un ottimo primo tempo, ha fatto male dopo quando contavano di più gli aspetti caratteriali e a noi ci sono mancati".