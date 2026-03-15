Sarri si esalta davanti al pubblico della Lazio: “Spero in un ripensamento per le ultime stagionali”

Maurizio Sarri è felice, davanti a microfoni e telecamere dopo il successo della sua Lazio sul Milan per 1 a 0. Il tecnico biancoceleste ha festeggiato sotto la curva al termine della partita e ai microfoni di DAZN ha poi così commentato: “Serata emozionante. Rivedere l’Olimpico così, con la nostra gente e un tifo spettacolare, ci ha regalato sensazioni bellissime e sono contento che la squadra abbia regalato la vittoria al popolo. Sarei stato orgoglioso della mia gente e dei calciatori a prescindere dal risultato, ve lo assicuro.

Ora non so cosa decideranno di fare i nostri tifosi: sembra che la loro presenza non ci sarà nelle ultime gare, ma auspico un ripensamento perché magari la magia di questa serata avrà toccato anche loro. Fare un appello sarebbe riduttivo, io rispetto le idee di tutti pur soffrendo. Non sono così presuntuoso da imporre il mio pensiero, ma so quanto ci potrebbero dare”.