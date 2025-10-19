Sarri sta cambiando: la Lazio ora è la squadra più verticale d'Italia, i dati lo testimoniano

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare l'ostica Atalanta in un momento delicato, tra assenze e la necessità di ritrovare la solita solidità difensiva. Nonostante i cambiamenti e le problematiche iniziali, l'imperativo per il tecnico toscano è recuperare quella fase difensiva che è sempre stata un caposaldo del suo credo calcistico.

Ma per la sfida di Bergamo, la strategia biancoceleste sembra avere una chiara direzione tattica: difesa e ripartenza. E non si tratta di una semplice ipotesi. Come riportato dal Corriere dello Sport, i dati di questa Serie A svelano un’identità di gioco molto definita: la Lazio non è solo la squadra che ha effettuato il maggior numero di passaggi in verticale (ben 956), ma anche quella che ha segnato più gol in contropiede nel campionato in corso (3 reti).

Queste statistiche proiettano i capitolini nell'élite continentale. Nei top 5 campionati europei, solo colossi come Siviglia (5), Bayern Monaco e Real Madrid (entrambi a quota 4) hanno fatto meglio in termini di reti realizzate in ripartenza. Un dato sorprendente che attesta l'efficacia delle transizioni offensive dei biancocelesti. Contro la Dea, Sarri si affiderà a questa ritrovata arma per colpire e uscire dalla crisi.