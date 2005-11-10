Come un piccolo Gattuso? La risposta del tecnico della Lazio: "No. Belahyane è Belahyane"

Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato di Belahyane paragonato a lui quando giocava: "No, Belahyane è Belahyane. Si è fatto trovare pronto e sta raccogliendo tutto ciò che ha seminato. Può fare ancora meglio e guardare in avanti quando recupera palla, ma ha grande intelligenza tattica e sa dove mettersi. Assomiglia per intercetti forse a me, ero meno bello da vedere perché lui è più elegante. Sul pubblico mi è venuta così, avevamo bisogno e grazie a chi è venuto. Devo dire che mi hanno ascoltato, ho sentito un po' di adrenalina, hanno alzato il termometro e me lo sentivo, mi sono espresso così perché sentivo queste emozioni".

Come sta Pinamonti? Cosa intendeva con campo in condizioni pietose?

"Il manto erboso era irregolare, però va bene. Non è una polemica, né noi né la Roma abbiamo la possibilità di provare il campo e i giocatori già nello spogliatoio hanno borbottato per le condizioni del campo. La palla ha fatto dei movimenti strani. Su Pinamonti è semplice, ieri si è allenato con la squadra e stava bene. Oggi alle 8 meno 10 mi ha chiamato il dottore e Pinamonti aveva 38.5 di febbre, abbiamo scelto di non far stare lui a contatto con la squadra nel pomeriggio e poi non lo abbiamo rischiato perché aveva ancora 38.2".

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