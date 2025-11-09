Stramaccioni elogia Sarri: "Un maestro, il massimo per una Lazio senza coppe"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore tecnico per Dazn, si è soffermato a lungo sulla Lazio in un'intervento a Radio Laziale: "Ho visto una Lazio compatta. Ha preso uno schiaffo psicologico durante l’estate, quando sei un calciatore quelle notizie hanno un peso. Nella partita di Como - le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it - ha affrontato la peggiore squadra, per nome e valore, che potesse incontrare. Sarri è un maestro. Senza coppe è il massimo che si può avere. La Lazio non ha fatto mercato e gli mancano 7 giocatori".

Stramaccioni ha speso parole al miele per Maurizio Sarri: "Sarri è un allenatore e una persona che stimo tanto. Secondo me è uscito dalla Lazio con l’amaro in bocca. Questo sacrificio tecnico-tattico lo avrebbe fatto solo per la Lazio. Il bello di questo Lazio è il concetto di unità che traspare. Giocatori che seguono il proprio comandante e sono pronti a buttarsi nel fuoco

Infine due battute anche sulla partita di stasera contro l'Inter: "La partita contro l’Inter è difficile. Ha un allenatore che sta vicino alla squadra e vive un momento di grande energia. Da un punto di vista psicologico la Lazio può giocarsi la partita con una testa più leggera e avvantaggiarsi di un approccio mentale più sereno".