Sassuolo, avvio 'sorprendente' e rendimento top in trasferta. Migliorare in casa per sognare ancora

Dieci punti su 16 conquistati in trasferta per il Sassuolo di Fabio Grosso che con un promettente avvio di stagione torna a sognare la parte sinistra della classifica e qualcuno - anche se nessuno nomina la parola in casa neroverde - anche l'Europa. Il percorso esterno dei neroverdi si compone di tre vittorie significative contro Verona, Cagliari e Atalanta, di un pareggio contro il Lecce e come detto di due sconfitte contro Cremonese e Inter. Solo la Roma prima in classifica ha fatto meglio del Sassuolo nelle gare di trasferte con 12 punti su 15.

Arriva il Pisa dopo la sosta

Ora l'obiettivo è migliorare in casa e tra una settimana ci sarà un'occasione propizia contro il Pisa. Un altro scontro diretto importante per la formazione neroverde e da non fallire, memore di quanto accaduto alla decima giornata contro il Genoa quando la formazione rossoblù in crisi e a secco di vittorie, con in panchina i traghettatori Criscito e Murgita, con un cambio in dirigenza, è riuscita a far bottino pieno espugnando il Mapei Stadium. Il Sassuolo dovrà dimostrare di aver imparato la lezione per continuare a sognare ancora.

Migliorare il rendimento interno

Il rendimento casalingo del Sassuolo evidenzia alcune criticità, con tre sconfitte contro Napoli, Roma e Genoa, e due vittorie contro Lazio e Udinese. Le sconfitte interne devono diventare un stimolo per migliorare la solidità tra le mura amiche già a cominciare dalla prossima gara con il Pisa. Il Sassuolo dovrà però sfruttare l'onda positiva che arriva dalla vittoria contro l'Atalanta in trasferta. Difficilmente ci saranno recuperi dall'infermeria. In questa settimana mister Fabio Grosso ha lavorato a ranghi ridotti senza ben 13 elementi tra nazionali e infortunati ma potrà contare su un entusiasmo ritrovato.