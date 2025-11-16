Nusa riacciuffa l'Italia a San Siro: risultato di nuovo in parità al 63', decisivo Thorstvedt
Pareggio della Norvegia a San Siro. Antonio Nusa, al minuto 63, ha risposto al gol segnato all'11' da Pio Esposito. Velo di Thorstvedt che favorisce proprio l'attaccante del RB Lipsia, il classe 2005 arriva in area di rigore, si libera con un doppio passo e scocca una conclusione con il mancino che si insacca in rete deviata pure da Politano per l'1-1.
