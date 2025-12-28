Sassuolo, Carnevali sul momento: "Soddisfazione per come siamo tornati in A"

Prima del derby in programma tra Bologna e Sassuolo, ai microfoni di DAZN, il Amministratore Delegato Giovanni Carnevali ha commentato il match: "Un 2025 che si è concluso con un episodio piacevole con il ritorno in Serie A. Siamo soddisfatti perché abbiamo rinnovato la squadra con tanti elementi nuovi. La soddisfazione è quella di essere tornati come prima, con lo spirito di gioco piacevole e con la permanenza in Serie A. Dobbiamo centrarla il primo possibile ed è complicato, l'obiettivo è di trattenere i giocatori più forti fino al termine della stagione. Valutiamo la possibilità di inserire nuovi giocatori per migliorare la struttura della squadra".