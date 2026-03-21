Sassuolo, eroe Muric: "Ero sicuro di parare il rigore, ma più difficile la parata su Milik"

Il portiere del Sassuolo, Arijanet Muric, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida pareggiata dai neroverdi contro la Juventus. Anche grazie alle sue parate, in particolare sul rigore di Locatelli e su un colpo di testa di Milik nel finale.

Grande serata per te e il Sassuolo.

"Abbiamo avuto tante occasioni, sono soddisfatto della mia prestazione, ma abbiamo fatto una grande partita come squadra".

Cosa hai pensato sul rigore di Locatelli?

"Ero abbastanza convinto di prenderla. Era una questione di sensazioni, pensavo: "La prendo"".

Più difficile la parata sul rigore o sul colpo di testa di Milik?

"Il colpo di testa è stato più difficile da prendere".