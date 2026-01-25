Sassuolo-Cremonese 1-0, le pagelle: Fadera da tre punti, bene Laurienté. Audero, errore fatale
Risultato finale: Sassuolo-Cremonese 1-0
SASSUOLO (a cura di Yvonne Alessandro)
Muric 6,5 - Al primo pericolo a tu per tu con Vardy mette una pezza enorme sull’errore di Walukiewicz. Le uscite alte spengono le speranze della Cremonese.
Walukiewicz 6 - Una dormita difensiva rischiava di tramutarsi in frittata, per sua fortuna Vardy non angola a sufficienza in porta. Poi si dà una ripulita e cresce.
Idzes 5,5 - Duramente messo alla prova dal tandem offensivo della Cremonese. Cerca di rimediare con il corpo a corpo in marcatura. Crampi nel finale, stringe i denti finché può.
Muharemovic 6,5 - Gli scappa un paio di volte Bonazzoli, nel complesso un muro invalicabile di cemento armato. Di lì non si passa, tutti i duelli vinti, in cielo e a terra.
Doig 6,5 - Non fa mancare le sue salite da treno merci, intelligente il traversone a premiare Moro poi bloccato da Bianchetti sul più bello. Lodevole in svariate chiusure, sbarra la strada a Bonazzoli. Si mangia le mani per il colpo potente da fuori.
Lipani 5,5 - Contratto e fuori dal coro, pecca di imprecisione in fase di smistamento palla. Dal 59’ Thorstvedt 6 - Pezzo del puzzle di enorme rilievo per il Sassuolo con inserimenti velenosi. Testa alta e massima fiducia, alza il livello.
Matic 6 - Il direttore d’orchestra nella zona nevralgica del campo, tutto ruota attorno a lui.
Koné 6,5 - Recupero pesantissimo per Grosso e il Sassuolo, quasi creatura perfetta a centrocampo tra trasmissioni palla e lanci lunghi. Dall’84’ Iannoni s.v.
Fadera 7 - Brucia alle spalle Bianchetti e spinge in porta la palla dell’1-0, da vero opportunista. Mette fine ad un digiuno lungo oltre 4 mesi. Si spende tantissimo in fase di ripiegamento. Dal 59’ Berardi 6,5 - Circa due mesi fuori per infortunio, con lui in avanti sono guai per la Cremonese. E Grosso ritrova uno dei simboli della squadra.
Moro 6 - Prende il posto di Pinamonti infortunato, con il fiato sul collo di Baschirotto è ridotto ad una gara di sacrificio. Si ritrova sulla testa la chance del gol, ma la palla termina a lato di poco. In un’altra occasione dribbla Bianchetti, poi rimontato nel momento chiave. Peccato. Dal 71’ Pinamonti 6,5 - Appoggi e aperture del suo calibro, la manovra offensiva ne giova. Volenteroso, anche se non al top della forma.
Laurienté 6,5 - Ispiratissimo contro la Cremonese, tra conclusioni e tunnel in mezzo al campo. Dal suo siluro nasce il tap-in di Fadera. Sforna un traversone davvero invitante per Moro non sfruttato al meglio, la pennellata su punizione rovinata dal salvataggio di Audero. Dal 71’ Pierini 6,5 - Soluzione importante dalla panchina già la scorsa stagione, guadagna minuti importanti in campionato. Scheggia una traversa con una girata clamorosa. Sfortunato.
Fabio Grosso 7,5 - Dopo 7 partite mette fine al tabù vittorie, basta un gol per sfondare la Cremonese. Mette tra sé e la zona retrocessione 9 punti, ma soprattutto scavalca il Cagliari e aggancia l’Udinese a metà classifica.
CREMONESE
Audero 5 - Si fa trovare presente sul calcio di punizione di Laurienté, ringrazia la traversa su Pierini ma dopo tre minuti respinge male una conclusione dalla distanza per il gol vittoria dei neroverdi.
Terracciano 6 - Utilizzato un po' ovunque in questa sfida da Davide Nicola in base alle esigenze, risponde sempre presente. Fronteggia Laurienté, qualche chiusura importante. Finisce da centrocampista.
Baschirotto 6 - Prova a far valere il fisico nel duello ravvicinato con Moro, spesso ne esce vincitore. Svetta nel gioco aereo, prova sufficiente la sua senza sbavature.
Bianchetti 5 - Il più in difficoltà della retroguardia della Cremonese in questo lunch match, Moro prova a creargli qualche grattacapo ma si fa anticipare da Fadera nell'azione del vantaggio neroverde.
Barbieri 5,5 - Fatica lungo quella corsia, non riesce mai a rendersi pericoloso in proiezione offensiva. Impegnato a contenere Laurienté, ma si prende un giallo pesante che gli farà saltare la prossima sfida. Dal 46' Jonhsen 5,5 - Un po' a destra, un po' a sinistra. Alla fine non incide.
Collocolo 6 - Dopo quattro mesi ed un minuto giocato la scorsa giornata, Nicola lo spedisce in campo dal primo minuto. Buon impatto con la sfida, ma non è ancora al meglio della condizione e chiede il cambio dopo 23 minuti. Dal 23' Zerbin 5 - Lanciato in campo a freddo, fatica però nel creare qualche pericolo per la difesa del Sassuolo.
Grassi 5,5 - Perde il primo contrasto in mezzo al campo, poi da lì arriva la ripartenza che porta al vantaggio neroverde. Non una grande partita in mezzo al campo, sempre braccato. Dal 68' Floriani Mussolini 6 - Prova qualche sgasata a destra.
Vandeputte 6 - Prova a metterci del suo per dare una scossa alla Cremonese dopo lo svantaggio, sempre insidiose le sue battute e poi serve un grande assist a Vardy che non riesce a concretizzare.
Pezzella 5,5 - Si prende un giallo evitabile nel secondo tempo, gioca un buon primo tempo poi abbassa leggermente il suo raggio d'azione. Non riesce a spingere come potrebbe lungo la corsia mancina.
Bonazzoli 5 - Si spende tanto davanti, ma manca la giusta lucidità per prendere la scelta migliore in alcune occasioni che potevano essere gestite meglio. Non manca il suo apporto, ma serviva qualcosa in più davanti.
Vardy 5,5 - Una partita di sacrificio per il centravanti inglese nel primo tempo, tanta corsa alla ricerca dello spazio. Ha una grande occasione nel primo tempo, ma è ancora più bravo Muric a dirgli di no. Sparisce tra le maglie neroverdi nella ripresa.
Davide Nicola 5 - Ancora un risultato negativo per la Cremonese, la vittoria continua a mancare dal 7 dicembre per i grigiorossi che cadono anche al Mapei Stadium. Colpiti a freddo, quella di Vardy parata da Muric rimane l'unica vera occasione della partita. Soltanto due gol nelle ultime otto giornate di campionato, serve qualcosa in più per non piombare giù in classifica.