Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sassuolo-Cremonese 1-0, le pagelle: Fadera da tre punti, bene Laurienté. Audero, errore fatale

Sassuolo-Cremonese 1-0, le pagelle: Fadera da tre punti, bene Laurienté. Audero, errore fataleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:36Serie A
Antonino Sergi

Risultato finale: Sassuolo-Cremonese 1-0

SASSUOLO (a cura di Yvonne Alessandro)
Muric 6,5 - Al primo pericolo a tu per tu con Vardy mette una pezza enorme sull’errore di Walukiewicz. Le uscite alte spengono le speranze della Cremonese.

Walukiewicz 6 - Una dormita difensiva rischiava di tramutarsi in frittata, per sua fortuna Vardy non angola a sufficienza in porta. Poi si dà una ripulita e cresce.

Idzes 5,5 - Duramente messo alla prova dal tandem offensivo della Cremonese. Cerca di rimediare con il corpo a corpo in marcatura. Crampi nel finale, stringe i denti finché può.

Muharemovic 6,5 - Gli scappa un paio di volte Bonazzoli, nel complesso un muro invalicabile di cemento armato. Di lì non si passa, tutti i duelli vinti, in cielo e a terra.

Doig 6,5 - Non fa mancare le sue salite da treno merci, intelligente il traversone a premiare Moro poi bloccato da Bianchetti sul più bello. Lodevole in svariate chiusure, sbarra la strada a Bonazzoli. Si mangia le mani per il colpo potente da fuori.

Lipani 5,5 - Contratto e fuori dal coro, pecca di imprecisione in fase di smistamento palla. Dal 59’ Thorstvedt 6 - Pezzo del puzzle di enorme rilievo per il Sassuolo con inserimenti velenosi. Testa alta e massima fiducia, alza il livello.

Matic 6 - Il direttore d’orchestra nella zona nevralgica del campo, tutto ruota attorno a lui.

Koné 6,5 - Recupero pesantissimo per Grosso e il Sassuolo, quasi creatura perfetta a centrocampo tra trasmissioni palla e lanci lunghi. Dall’84’ Iannoni s.v.

Fadera 7 - Brucia alle spalle Bianchetti e spinge in porta la palla dell’1-0, da vero opportunista. Mette fine ad un digiuno lungo oltre 4 mesi. Si spende tantissimo in fase di ripiegamento. Dal 59’ Berardi 6,5 - Circa due mesi fuori per infortunio, con lui in avanti sono guai per la Cremonese. E Grosso ritrova uno dei simboli della squadra.

Moro 6 - Prende il posto di Pinamonti infortunato, con il fiato sul collo di Baschirotto è ridotto ad una gara di sacrificio. Si ritrova sulla testa la chance del gol, ma la palla termina a lato di poco. In un’altra occasione dribbla Bianchetti, poi rimontato nel momento chiave. Peccato. Dal 71’ Pinamonti 6,5 - Appoggi e aperture del suo calibro, la manovra offensiva ne giova. Volenteroso, anche se non al top della forma.

Laurienté 6,5 - Ispiratissimo contro la Cremonese, tra conclusioni e tunnel in mezzo al campo. Dal suo siluro nasce il tap-in di Fadera. Sforna un traversone davvero invitante per Moro non sfruttato al meglio, la pennellata su punizione rovinata dal salvataggio di Audero. Dal 71’ Pierini 6,5 - Soluzione importante dalla panchina già la scorsa stagione, guadagna minuti importanti in campionato. Scheggia una traversa con una girata clamorosa. Sfortunato.

Fabio Grosso 7,5 - Dopo 7 partite mette fine al tabù vittorie, basta un gol per sfondare la Cremonese. Mette tra sé e la zona retrocessione 9 punti, ma soprattutto scavalca il Cagliari e aggancia l’Udinese a metà classifica.

CREMONESE
Audero 5 - Si fa trovare presente sul calcio di punizione di Laurienté, ringrazia la traversa su Pierini ma dopo tre minuti respinge male una conclusione dalla distanza per il gol vittoria dei neroverdi.

Terracciano 6 - Utilizzato un po' ovunque in questa sfida da Davide Nicola in base alle esigenze, risponde sempre presente. Fronteggia Laurienté, qualche chiusura importante. Finisce da centrocampista.

Baschirotto 6 - Prova a far valere il fisico nel duello ravvicinato con Moro, spesso ne esce vincitore. Svetta nel gioco aereo, prova sufficiente la sua senza sbavature.

Bianchetti 5 - Il più in difficoltà della retroguardia della Cremonese in questo lunch match, Moro prova a creargli qualche grattacapo ma si fa anticipare da Fadera nell'azione del vantaggio neroverde.

Barbieri 5,5 - Fatica lungo quella corsia, non riesce mai a rendersi pericoloso in proiezione offensiva. Impegnato a contenere Laurienté, ma si prende un giallo pesante che gli farà saltare la prossima sfida. Dal 46' Jonhsen 5,5 - Un po' a destra, un po' a sinistra. Alla fine non incide.

Collocolo 6 - Dopo quattro mesi ed un minuto giocato la scorsa giornata, Nicola lo spedisce in campo dal primo minuto. Buon impatto con la sfida, ma non è ancora al meglio della condizione e chiede il cambio dopo 23 minuti. Dal 23' Zerbin 5 - Lanciato in campo a freddo, fatica però nel creare qualche pericolo per la difesa del Sassuolo.

Grassi 5,5 - Perde il primo contrasto in mezzo al campo, poi da lì arriva la ripartenza che porta al vantaggio neroverde. Non una grande partita in mezzo al campo, sempre braccato. Dal 68' Floriani Mussolini 6 - Prova qualche sgasata a destra.

Vandeputte 6 - Prova a metterci del suo per dare una scossa alla Cremonese dopo lo svantaggio, sempre insidiose le sue battute e poi serve un grande assist a Vardy che non riesce a concretizzare.

Pezzella 5,5 - Si prende un giallo evitabile nel secondo tempo, gioca un buon primo tempo poi abbassa leggermente il suo raggio d'azione. Non riesce a spingere come potrebbe lungo la corsia mancina.

Bonazzoli 5 - Si spende tanto davanti, ma manca la giusta lucidità per prendere la scelta migliore in alcune occasioni che potevano essere gestite meglio. Non manca il suo apporto, ma serviva qualcosa in più davanti.

Vardy 5,5 - Una partita di sacrificio per il centravanti inglese nel primo tempo, tanta corsa alla ricerca dello spazio. Ha una grande occasione nel primo tempo, ma è ancora più bravo Muric a dirgli di no. Sparisce tra le maglie neroverdi nella ripresa.

Davide Nicola 5 - Ancora un risultato negativo per la Cremonese, la vittoria continua a mancare dal 7 dicembre per i grigiorossi che cadono anche al Mapei Stadium. Colpiti a freddo, quella di Vardy parata da Muric rimane l'unica vera occasione della partita. Soltanto due gol nelle ultime otto giornate di campionato, serve qualcosa in più per non piombare giù in classifica.

Articoli correlati
Cremonese, Nicola: "Ci mancano soluzioni. Mercato? Spesso le cose si fanno all'ultimo"... Cremonese, Nicola: "Ci mancano soluzioni. Mercato? Spesso le cose si fanno all'ultimo"
Sassuolo, Moro: "Bello esordire dall'inizio in Serie A. Mi è mancato solo il gol"... Sassuolo, Moro: "Bello esordire dall'inizio in Serie A. Mi è mancato solo il gol"
Sassuolo, Grosso: "Tre punti importanti, una vittoria che ci serviva" Sassuolo, Grosso: "Tre punti importanti, una vittoria che ci serviva"
Altre notizie Serie A
Scatta il caso Romagnoli? La Lazio si è opposta alla cessione, ma ci sono incognite:... TMWScatta il caso Romagnoli? La Lazio si è opposta alla cessione, ma ci sono incognite: il punto
Atalanta in controllo alla New Balance Arena: il Parma sbaglia troppo, 2-0 al 45'... Atalanta in controllo alla New Balance Arena: il Parma sbaglia troppo, 2-0 al 45'
Un destro di Ferguson decide il primo tempo: Bologna avanti 1-0 sul Genoa all'intervallo... Un destro di Ferguson decide il primo tempo: Bologna avanti 1-0 sul Genoa all'intervallo
Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova Probabili formazioniSerie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 22^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 22^ giornata di campionato
Cremonese, Nicola: "Ci mancano soluzioni. Mercato? Spesso le cose si fanno all'ultimo"... Cremonese, Nicola: "Ci mancano soluzioni. Mercato? Spesso le cose si fanno all'ultimo"
Sassuolo, sollievo Grosso post-Cremonese: "Riportato a casa la vittoria dopo tanto... Sassuolo, sollievo Grosso post-Cremonese: "Riportato a casa la vittoria dopo tanto tempo"
Destro dalla distanza di Ferguson: palo e gol, il Bologna passa in vantaggio sul... Destro dalla distanza di Ferguson: palo e gol, il Bologna passa in vantaggio sul Genoa
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
2 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
3 Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers
4 Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem
5 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Altri scontri sulle autostrade, questa volta tra tifosi di Lazio e Napoli: fermati 80 biancocelesti
Immagine top news n.1 Romagnoli saluta tutti dopo Lecce. Ma la Lazio smentisce: "Non è sul mercato, resta con noi"
Immagine top news n.2 Napoli, Neres rischia di tornare ad aprile e Giovane non basta. Ora una... Manna dal mercato
Immagine top news n.3 Napoli, Neres si opera. C'è lesione al tendine della caviglia: nei prossimi giorni volerà a Londra
Immagine top news n.4 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine top news n.5 Khephren Thuram suona la carica: "Col Napoli senza paura. Non andrei mai all'Inter"
Immagine top news n.6 Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia
Immagine top news n.7 Sarri: "Macché squadra contro, un calciatore prima di partire è venuto in ufficio e ha pianto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Un destro di Ferguson decide il primo tempo: Bologna avanti 1-0 sul Genoa all'intervallo
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine news Serie A n.3 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 22^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Nicola: "Ci mancano soluzioni. Mercato? Spesso le cose si fanno all'ultimo"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, sollievo Grosso post-Cremonese: "Riportato a casa la vittoria dopo tanto tempo"
Immagine news Serie A n.6 Destro dalla distanza di Ferguson: palo e gol, il Bologna passa in vantaggio sul Genoa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Slitta ancora il fischio di inizio al 'Druso' per la neve. SudTirol-Padova spostata alle 16:30
Immagine news Serie B n.2 La neve cade sul 'Druso' di Bolzano: rinviato di 30' il fischio di inizio di SudTirol-Padova
Immagine news Serie B n.3 SudTirol-Padova, le formazioni ufficiali: Bortolussi-Lasagna i prescelti per l'attacco veneto
Immagine news Serie B n.4 Fiori approda al Frosinone. Arriva dal Mantova in prestito con opzione
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Solmate nomina l’ex Chelsea Grant come capo delle operazioni calcistiche
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Artistico: "Il nostro è un gruppo che combatte. Samp? Daremo il massimo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Giugliano si rinforza tra i pali. Vicino l'arrivo dell'ex Pontedera e Pro Sestro Santarelli
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 23ª giornata: dopo i primi 45', bene il Novara. Si complica la strada del Perugia
Immagine news Serie C n.3 Il Guidonia Montecelio la vittima preferita. Tenkorang del Ravenna torna al gol e batte i record
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 23ª giornata: il Team Altamura riprende l'Atalanta U23. L'Arezzo batte la Juve NG
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, dalla Juve Primavera arriva Bassino. Il difensore è in prestito secco
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, il rinforzo a centrocampo arriva dal Pisa. Accordo per il prestito secco di Frosali
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?