Audero maldestro, Fadera lo punisce: il Sassuolo conduce, 1-0 sulla Cremonese al 45'

Finisce 1-0 il primo tempo del lunch match tra Sassuolo e Cremonese al Mapei Stadium: neroverdi momentaneamente avanti per la rete da opportunista di Fadera al 3'. Si attende dunque la ripresa, per capire se i grigiorossi avranno la forza e la precisione nel riaprire la partita.

Audero male, Fadera la stappa

Un inizio piuttosto sprint del Sassuolo, senza vittoria da 7 partite a questa parte, al pari della Cremonese tra l’altro. Infatti nell’arco di nemmeno tre minuti i neroverdi hanno stappato la partita, causa scarabocchio di Audero in respinta su Laurienté e Fadera lesto e astuto a sbucare dal nulla per ribadire in rete l’1-0. Proprio lo start che Grosso desiderava, con un brivido di troppo poco prima del quarto d’ora. Stava per costare caro infatti il calo di tensione e attenzione di Walukiewicz, con Vandeputte reattivo a trovare subito Vardy ma la girata poi salvata in tronco da Muric.

Reazioni a scaglioni, la Cremonese manca il gol del pari

La gara è rimasta piuttosto pimpante, con qualche sfuriata degli esterni d’attacco del Sassuolo a testare la tenuta della retroguardia dei grigiorossi. Aveva anche trovato il gol prezioso la Cremonese con Jari Vandeputte, ma è stato annullato dall’arbitro Collu per un fallo abbastanza netto di Bonazzoli su Muharemovic. Rete del possibile pareggio sfumata, così come sul tentativo di Zerbin e la parabola disegnata da Vardy largo a sinistra per un metro fuori. Le speranze della ciurma di Nicola di riprendere i padroni di casa quantomeno entro la fine del primo tempo si spengono, in attesa della ripresa: il risultato resta fisso sull’1-0 per gli emiliani.