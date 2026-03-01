Fadera in campo solo 6 minuti in Sassuolo-Atalanta: botta alla testa e controlli in ospedale

In un pomeriggio da sogno, la nota negativa in casa Sassuolo si chiama Alieu Fadera. È durata infatti solo una manciata di minuti la partita dell'esterno gambiano classe 2001 al Mapei Stadium contro l'Atalanta: entrato al 73' al posto di Berardi e sostituito al 79' da Iannoni, anche se il calciatore ha giocato solo pochi secondi a causa di un colpo fortuito subito da Kolasinac. La botta alla testa ha richiesto l'intervento dello staff medico e l'immediato cambio preventivo, con Fadera - riporta in questo senso Sky Sport - che ha riportato una probabile frattura all'arcata sopraccigliare e nello spogliatoio ha accusato vuoti di memoria.

Fadera, come confermato anche dallo stesso tecnico neroverde Fabio Grosso in conferenza stampa, è stato portato in ospedale per accertamenti: "Alieu non stava benissimo, è stato trasportato per dei controlli, ha preso una botta alla testa, vogliamo fare degli accertamenti per stare sereni". Come detto, una piccola nota negativa di una giornata che ha visto il Sassuolo superare l'Atalanta 2-1 e salire ancora di più in classifica. Il Sassuolo (11V, 5N, 11P) ha vinto più di 10 gare nelle prime 27 gare stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia.