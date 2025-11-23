Live TMW Sassuolo, Grosso: "Abbiamo ripreso il filo dopo la sosta. Europa? Conosco il giochino"

11.50 - Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, pronto a rispondere alle domande dei giornalisti presenti alla vigilia del match con il Pisa in programma lunedì 24 novembre alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Start conferenza previsto ore 12.

12.06 - Inizia la conferenza stampa.

Qual è il punto di forza alla ripresa di questo tuo Sassuolo?

"Noi ci appoggiamo tanto sul lavoro quotidiano. Siamo partiti diversi mesi fa ormai e proviamo a cavalcare tanti aspetti e durante la sosta aumentano i giorni di lavoro e lo puoi fare con più continuità, con meno quantità perché tanti giocatori sono andati via, ma questa volta siamo contenti di come sono tornati, tutti sono tornati in ottime condizioni fisiche, qualcuno anche in ottime condizioni mentali, qualcun altro meno, ma abbiamo ripreso il filo e speriamo di poter continuare da dove abbiamo lasciato perché veniamo da una bellissima prestazione e da un bellissimo risultato".

Punti per puntare in alto?

"So come funziona il giochino e non entro in queste dinamiche. Conosco il nostro obiettivo e lavoriamo per cercare di raggiungerlo il prima possibile, sapendo che se saremo bravi ci riusciremo prima ma se saremo bravi lo stesso lo raggiungeremo nel finale, senza fare troppi calcoli perché noi vogliamo avere grande energia per fare delle grandi prestazioni e di volta in volta raggiungere dei risultati".

Com'è tornato Thorstvedt?

"Kristian è un giocatore forte ma ha ancora dei grandi margini di miglioramento. È un ragazzo serio e me lo tengo stretto. A malincuore nostro è stato lui a festeggiare, era a Milano, poteva rientrare prima ed è dovuto tornare indietro e ha preso qualche giorno di festa perché è stato premiato dalla Norvegia, ma si è ricalato subito nella nostra mentalità per cercare di fare prestazioni".