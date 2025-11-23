Palermo, Bani: "Abbiamo perso occasioni sicuramente per la troppa voglia di vincere"

Un pareggio che lascia molto amaro in bocca al Palermo. La squadra di Filippo Inzaghi non va oltre l'1-1 al "Sannazzari" di Chiavari contro l'Entella e perde ancora più contatto con le prime posizioni. Al termine della sfida, il capitano rosanero Mattia Bani ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti nella zona mista:

"E' stata una partita difficile, come ci aspettavamo - riporta TuttoPalermo.net - in un campo particolare e con una squadra in salute. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma abbiamo perso occasioni sicuramente per la troppa voglia di vincere. Dobbiamo stare attenti e più equilibrati, continuando sul nostro percorso, ma tornando a vincere.

Prossima gara contro la Carrarese? Noi cerchiamo di vincerle sempre tutte, ma non ci stiamo riuscendo purtroppo per adesso; dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, dentro e fuori dal campo, e fare una grande partita in casa alla prossima".