Padovano: "Mi aspetto una reazione del Verona, lo scorso anno ci aveva abituato ad altro"

La domenica di Serie A inizia con Verona-Parma, match in scena al Bentegodi e iniziato alle 12.30. Dagli studi di Sky, Michele Padovano ha detto la sua su questa sfida: "Sicuramente è presto, ma queste sono partite che se vuoi salvarti devi assolutamente vincerle. Il Verona non ha ancora vinto, l'anno scorso ci aveva abituato a ben altre prestazioni. Mi aspetto un'inversione di tendenza da parte dell'Hellas, anche se va detto che il Parma contro il Milan è riuscito a recuperare una partita che sembrava compromessa".

Le formazioni ufficiali di Verona-Parma

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Nunez, Valentini, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajay, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone, Pellegrino

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Begic, Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde

Allenatore: Carlos Cuesta

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)

Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)