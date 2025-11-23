Pisa, Gilardino: "Sassuolo in un'altra fascia del campionato. Serve riattaccare subito la spina"

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato ai canali ufficiali del club prima della sfida di domani contro il Sassuolo: "Abbiamo consapevolezza, sappiamo di dover essere bravi nel riattaccare la spina sia agonistica che emotiva. Ci sono state due settimane di sosta in cui abbiamo lavorato con chi è rimasto, abbiamo necessità di essere tutti pronti e attivi per dare continuità a quanto fatto nelle partite e nelle settimane precedenti".

La vittoria sulla Cremonese cosa ha dato?

"Sono stati punti voluti fortemente, abbiamo sofferto e poi goduto nel finale. I ragazzi sono stati bravi a raccogliere, cosa che ci era mancata nelle sfide precedenti pur dando segnali importanti".

Come avete lavorato in questi giorni?

"Le soste sono sempre particolari, per noi è arrivata nel momento migliore perché arrivavamo da 5 risultati utili consecutivi. Dobbiamo essere bravi a riattaccare subito l'interruttore, a livello emotivo e di presenza in campo. Tanti ragazzi sono stati in Nazionale, ma chi è rimasto ha lavorato molto bene. Valuterò le condizioni generali per poi fare delle valutazioni lunedì sera".

Cosa pensa del Sassuolo?

"Per quello che sta dimostrando, sta facendo ottime cose. E' una squadra con qualità, con giocatori abituati alla categoria. Grosso ha vinto il campionato e quest'anno sta facendo molto bene, ha dato identità e dna alla squadra. Ci saranno insidie e lo sappiamo, noi dovremo farci trovare pronti a livello di atteggiamento".

Sarà anche Gilardino contro Grosso...

"Sarà una sfida fra due neo promosse. Loro stanno dimostrando con le qualità tecniche di appartenere ad un'altra fascia del campionato. Noi dobbiamo pensare ad avere determinazione e idea chiara di dove vogliamo andare, oltre a coraggio e personalità".

I tifosi non potranno essere in trasferta...

"Ci dispiace che non ci saranno a Sassuolo, conosco la passione che hanno per questa maglia e sarà gratificante incontrarli comunque prima della partenza".