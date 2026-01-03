Sassuolo, Grosso: "Il Parma ha giocatori che faranno parlare di sé". Poi fa un punto su Berardi

Nel post partita di Sassuolo-Parma, terminata con un pareggio per 1-1, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso. Queste le sue parole, iniziando con un siparietto con l'ex compagno in nazionale Alberto Gilardino, anch'esso in collegamento: "Alberto è un ragazzo serio e intelligente, a cui mando un abbraccio. Ci vediamo tra un po'… speriamo (ride, ndr)".

Sulla partita: "Mi aspettavo una partita difficile ed equilibrata com’è stata. Siamo stati bravi a sbloccarla visto che c’erano pochi spazi ma siamo stati ingenui nel subire il gol del pareggio. Non siamo riusciti a raddoppiare, abbiamo fatto buone cose, questo sì, ma questo è un campionato difficile. Alla fine il pari è un risultato giusto e ci portiamo a casa questo punto".

Sulle assenze: "Koné e Volpato non sono stati bene, Ismael l’ho recuperato, Cristian no e mi auguro di recuperarlo quanto prima perché è un giocatore importante. Oggi ho fatto le scelte che pensavo fossero quelle migliori. Il Parma ha una serie di giocatori che faranno parlare di sé. Ora guardiamo avanti perché ci aspettano sfide difficili".

Sul ritorno di Berardi: "Non lo so se potrà tornare con il Napoli (17 gennaio, ndr), è una partita lontana e noi vogliamo concentrarci sulla prossima contro la Juventus, che è una partita difficile. Sappiamo che affronteremo grandi difficoltà ma lo faremo con equilibrio".

Sulla possibilità di vedere insieme Volpato e Berardi: "Anche la scorsa stagione lo abbiamo fatto ma dipende molto dallo stato di forma degli interpreti e dal mantenimento di certi equilibri. Mi auguro intanto di recuperarli perché abbiamo bisogno di essere al completo".