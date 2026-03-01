Torino, D'Aversa: "Concetti assimilati dai giocatori. Zapata e Simeone insieme? Scelta facile"

Buona la prima sulla panchina del Torino. Roberto D'Aversa, allenatore granata, ha parlato dopo il trionfo per 2-0 sulla Lazio ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti un po' contratti, ma per 70 minuti fatta un'ottima gara. Ho fatto capire ai giocatori perché sono venuto qui, di avere giocatori forti e in questo momento non stavano dimostrando il vero valore. Non si è fatto ancora nulla, però mi fa piacere che abbiano segnato i due attaccanti, ma merito a tutta la squadra. Hanno assimilato 2-3 concetti basilari poi".

Zapata e Simeone insieme dall'inizio per la prima volta...

"Hanno fatto una partita impressionante. Simeone ha fatto una gara dalla trequarti in su, potevamo trovare spazi e libertà, con Vlasic a supporto. In settimana comunque mi hanno dimostrato di poter giocare insieme, di aver voglia di giocare, scelta semplice quindi. Ma tutti i giocatori entrati hanno dimostrato di essere volenterosi".

Suoi concetti chiari oggi.

"Il merito è loro. Analizzando la Lazio, lavorando sul riferimento della palla magari stringevamo il campo. Ma i ragazzi sono stati bravi a interpretare i concetti che ho richiesto. Gineitis ha fatto una grandissima partita, l'ho tolto perché ammonito. Zapata pensavo di cambiarlo nel secondo tempo ma ha dimostrato il suo valore".

Vlasic: valorizzato da mezzala o trequartista. Ci si può contare.

"Ho visto due partite dal vivo a Roma. Quando giochi con una squadra forte come quella e vedi il potenziale di questo giocatore... è completo. Nel momento in cui difendeva a uomo su Cataldi, lo ha limitato, poi si abbassava come playmaker. Sono felice di averlo a disposizione e di allenarlo".