Sassuolo, Grosso sul futuro: "Dialogo frequente col club, ma solo sui temi del presente"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa oggi ha trattato diversi argomenti, tra cui il momento della squadra e il suo futuro, dato che il suo nome viene accostato anche ad altri club: "È un'altra partita di questo campionato in cui vogliamo continuare. Sappiamo le motivazioni del nostro avversario, le qualità della squadra e dell'allenatore, l'ambiente. Sappiamo quanto fatto e il pericolo è quello che hai raccontato tu poco fa ma l'obiettivo è prepararsi al meglio per fare le nostre cose, mettendo in evidenza le qualità e mascherando i difetti, sappiamo che se riusciamo a giocare con i modi giusti possiamo continuare a essere presenti, con grandissima umiltà, riconoscendo le loro qualità, sapendo che stiamo facendo qualcosa di grande".

Come sta la squadra?

"Abbiamo finito l'allenamento adesso con qualche intoppo e vediamo un attimo come siamo messi perché qualche ragazzo ha qualche problemino ma abbiamo numeri sufficienti per fare gare perché come ho detto a loro ho grandissima fiducia in tutti gli interpreti perché è una bella opportunità per crescere come gruppo".

C'è in programma un incontro per parlare del futuro con la società?

"Affrontiamo i temi del presente per quelli del futuro, poi sappiamo che nel calcio un giorno dici una cosa e il giorno dopo ne dici un'altra. Noi siamo concentrati sul presente, ho un dialogo frequente con la società e non ci stiamo parlando di quello che sarà e stiamo cercando di seminare sul presente".