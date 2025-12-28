Sassuolo, l'MVP Matic ci scherza su: "So di essere vecchio, cerco di aiutare la squadra"
Dopo il pareggio conquistato a Bologna, ecco le parole di Nemanja Matic ai microfoni di DAZN: "Voglio sempre dare tutto per la mia squadra. So che sono vecchio e non posso correre come facevo dieci anni fa, ma voglio aiutare: mancano solo piccoli dettagli per vincere queste partite. Penso che abbiamo qualità e con tanti ragazzi giovani, mister Grosso mette la sua mano per un grande lavoro. Siamo una buona squadra, mancano piccoli dettagli per migliorare ancora e magari pensare all'Europa: pian piano, ci arriveremo".
