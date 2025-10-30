Sassuolo, Laurienté: "Più difficile giocare senza Berardi, ma siamo una squadra forte"

Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Cagliari, sbloccata da un suo gol sul calcio di punizione: "Sono molto contento, so fare questo tipo di gol e dobbiamo continuare così. Senza Berardi è difficile, ma siamo una squadra forte e possiamo fare bene anche senza di lui".