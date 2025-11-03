Sassuolo, all-in Laurienté: l'obiettivo è far rinnovare l'attaccante francese

Il Sassuolo vuole blindare Armand Laurienté e ha già avviato i primi passi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Dopo il recente lavoro sul fronte Muharemovic, la società neroverde, scrive il Corriere dello Sport, ha infatti intensificato i contatti per assicurarsi la permanenza dell'attaccante francese, diventato uno dei punti di riferimento tecnici della squadra.

Laurienté sta valutando la possibilità di consolidare il proprio futuro al Sassuolo, pur senza chiudere la porta a eventuali nuove esperienze. Non è un mistero, infatti, che sul giocatore ci siano da tempo club di peso all’estero. Lo scorso luglio il Sunderland era arrivato a un passo dall’accordo, con una base economica da circa 20 milioni di euro ritenuta soddisfacente dalla proprietà emiliana. Il trasferimento, però, saltò per divergenze tra gli agenti del giocatore e il club inglese sulla chiusura finale dell’operazione.

Oltre al Sunderland, anche Fenerbahçe e Besiktas si erano mossi con interesse concreto.

Adesso la volontà dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali pare essere chiara: trovare un’intesa che soddisfi tutte le parti e che consenta al Sassuolo di programmare il futuro con una delle sue pedine più preziose.