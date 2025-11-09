TMW Al Nassr, il portiere Bento sogna l'Europa: ci sono Milan e Inter, costa (molto) meno di altri

Bento Matheus Krepski ha deciso: vuole andare via dall'Arabia Saudita, se non sarà a gennaio capiterà sicuramente a giugno. Dopo due stagioni all'Al Nassr ha intenzione, dopo il mondiale, di optare per un trasferimento in Europa, con diverse società che sono molto interessate. Certamente potrà accettare uno stipendio meno importante di quello che guadagna attualmente - 6,1 milioni - ma non ha un valore economico fuori mercato nemmeno per le italiane.

Perché l'Al Nassr accetterà una cifra fra i 10 e i 12 milioni di euro. Non troppo per chi si giocherà una maglia da titolare per il Mondiale statunitense, lottando per una maglia con Ederson, come successo nell'ultimo periodo. Già qualche anno fa Bento era stato vicino a un club italiano, con l'Inter che aveva chiesto informazioni all'Atletico Paranaense, che poi lo ha ceduto per circa 18 milioni in Arabia Saudita. Inter e Milan lo stanno seguendo insistentemente: Sommer può andare via a fine stagione, Maignan è in scadenza.

Nel 2024, prima di accettare l'offerta araba, aveva ammesso. "Il calcio europeo è diverso dal calcio brasiliano e sudamericano. I migliori giocatori del mondo giocano in Europa, il che significa che il calcio europeo è il migliore del mondo. Sogno di giocare in Europa, ogni giocatore lo sogna. Se ciò accadrà, sarà una cosa naturale. Se arriverà un’offerta penserò attentamente al mio futuro. È giocando che si arriva in Nazionale e se lascio il Brasile per andare in Europa voglio continuare a giocare per restare in Nazionale".