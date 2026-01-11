Sassuolo, peccato (e rimpianto) Capitale. Brutto finale, i neroverdi sono in crisi

Il Sassuolo era chiamato a reagire dopo la brutta prova contro la Juventus del 6 gennaio e in 4 giorni la formazione di Fabio Grosso, pur senza numerosi giocatori importanti (Berardi, Volpato e Thorstvedt su tutti) è riuscita a tirar fuori una prestazione importante in casa della Roma. I giallorossi, avversario da sempre ostico, hanno rischiato tanto contro i neroverdi, specie nel primo tempo ma il Sassuolo non è riuscito a reggere fino alla fine e nel finale ha rischiato anche di disintegrarsi totalmente prendendo un'imbarcata che sarebbe stata immeritata per quanto visto in campo.

Le preoccupazioni neroverdi

A preoccupare non è tanto il 2-0 incassato all'Olimpico o la mancanza della vittoria da 6 giornate che potrebbe ingolfare le menti e i pensieri dei neroverdi ma anche la troppa facilità con cui la squadra si è sciolta dopo aver incassato il primo gol. Se a questo aggiungiamo anche un attacco poco prolifico nelle ultime occasioni e che ha segnato solo un gol da inizio 2026 (la rete al Parma nella prima sfida mentre la squadra ha subito 6 gol in 3 gare) allora vien fuori un quadro non particolarmente roseo per il Sassuolo.

La crisi neroverde

E la prossima settimana arriva anche il Napoli, altro avversario storicamente difficile da affrontare per il Sassuolo e che è in lotta per lo Scudetto. Il Sassuolo dunque rischia di perdere tre gare consecutive, di prolungare la serie peggiore della stagione, e di presentarsi poi il 25 gennaio con la Cremonese con la necessità di dover vincere a tutti i costi. Ovviamente, calma, la gara con il Napoli va giocata, ma l'aver sprecato una buona prima ora di gioco contro la Roma, il crollo finale, le vittorie che non arrivano, sono tutti dei campanelli d'allarme che sdoganano una sola parola: crisi.