Bologna subito in campo: domani alle 11 prima seduta in vista del Sassuolo
Dopo il pareggio con il la Roma nell'andata degli ottavi di finale di Europa League (1-1 il punteggio finale al Dall'Ara, reti di Bernardeschi e Pellegrini), il Bologna torna subito in campo domani per iniziare a preparare la sfida di campionato con il Sassuolo, in programma domenica alle ore 15.00.
Come fa sapere il club rossoblù, i ragazzi di Vincenzo Italiano saranno in campo domani alle 11 al centro sportivo Niccolò Galli.
