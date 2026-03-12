La Provence: "Benatia causa dell'addio di De Zerbi". L'OM risponde duramente

Dopo la vittoria sul campo del Tolosa, l’Olympique Marsiglia torna domani in campo al Vélodrome per aprire la 26ª giornata di Ligue 1 contro l’Auxerre. La squadra guidata da Habib Beye vuole confermare il buon momento di forma e consolidare il suo posto sul podio, ma il clima dentro al club non è dei più sereni.

Questa mattina, il quotidiano La Provence ha pubblicato un dossier sulle presunte modalità operative del direttore sportivo Medhi Benatia, evidenziando tensioni con Mason Greenwood e ipotizzando un suo ruolo dietro l’addio di Roberto De Zerbi.

L’ex difensore marocchino e il club hanno reagito duramente alla pubblicazione. In un comunicato, l’OM ha sottolineato di essere "estremamente colpito da un dossier composto da articoli a carico, insinuazioni infondate, probabilmente basate su fonti dubbie e con scarso spazio per il contraddittorio". Il club ha aggiunto che tali metodi rischiano di "ostacolare il lavoro in un periodo sportivo cruciale, che richiede responsabilità collettiva e serenità". Domani, comunque, l’attenzione sarà tutta sul campo: la sfida contro Auxerre rappresenta un’occasione per ribadire la competitività della squadra e allontanare le tensioni extra-campo, almeno per 90 minuti.