Sassuolo, Pinamonti: "Fare gol è sempre bello, pensavo di calciare di prima ma..."

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 sul Cagliari, alla quale ha contribuito segnando il secondo gol: "Conta tanto, più che altro per i tre punti che era l'obiettivo principale. Sono contento anche per me, fare gol è sempre bello. Inizialmente pensavo di calciare di prima, poi ho visto che i difensori arrivavano molto forti e ho trovato lo spazio per approfittarne".

Qual è stata la chiave?

"Abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, il mister è stato bravo a darci i consigli giusti per vincere questa partita su un campo difficile. Ci ha detto di restare concentrati per tutta la partita, perché è consapevole delle nostre qualità. Prima però bisognava tenere botta e lo abbiamo fatto: stiamo facendo un grande lavoro e questo alla lunga porta punti e tanti frutti".