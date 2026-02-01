Torino-Lecce 1-0, le pagelle: Vlasic vero leader, Adams ritrova il gol. Falcone non basta
Risultato finale: Torino-Lecce 1-0
TORINO
Paleari 6 - Devia sopra la traversa la sassata di Ramadani, disinnesca il sinistro di Gandelman. Da brividi alcune uscite a vuoto.
Marianucci 6 - In granata da poche ore, Baroni lo lancia subito nella mischia e la risposta ottenuta in cambio è soddisfacente.
Maripan 6 - Torna titolare nel cuore della retroguardia, il lavoro da sbrigare non è usurante: controlla agevolmente Cheddira.
Coco 6 - Reduce dalla disastrosa prestazione di Como, stavolta non sfigura: prende subito un duro colpo, ma non si abbatte.
Pedersen 5,5 - Sfida Gallo nell'uno contro uno, in uno dei confronti chiave della gara: infila una serie enorme di errori tecnici.
Casadei 6,5 - Risorsa preziosa nel gioco aereo, viene cercato molto e non rinuncia a buttarsi negli spazi: impegna Falcone. Dal 70' Anjorin 6 - Aiuta a proteggere il risultato.
Ilkhan 6 - Regia pulita, non si fa prendere mai dalla frenesia nella gestione del pallone a costo di correre qualche rischio. Dal 70' Prati 6 - Ingresso positivo, si rende subito pericoloso.
Vlasic 7 - Partita da vero leader, impreziosita da alcune chicche di qualità superiore alla media: deliziosa quella che permette di sbloccarla.
Lazaro 5,5 - Mette dei palloni interessanti in mezzo, meno bene al tiro: cestina il raddoppio. E il malinteso con Paleari poteva costare caro. Dal 70' Obrador 6 - Impatto niente male, sprinta in libertà.
Adams 6,5 - Conto in sospeso con il Lecce aggiornato, non segnava dalla partita d'andata di un paio di mesi fa. Poi si divora il raddoppio. Dal 90' Njie sv
Zapata 5,5 - Ritrova titolarità e fascia da capitano, non ancora la miglior forma: gioca di sponda, ma è appannato nel concludere. Dal 77' Kulenovic sv
Marco Baroni 6 - Ventiseieseima formazione diversa in ventisei giornate, la vittoria è l'unica cosa buona di un'altra prova in chiaroscuro.
LECCE
Falcone 7 - Reattivo nelle uscite, può farci zero sul tap-in ravvicinato. Almeno tre parate importanti, prodigioso il riflesso su Zapata.
Veiga 5,5 - Distrazione fatale in marcatura: tiene gli occhi fissi sul pallone dimenticandosi di guardarsi le spalle sul vantaggio torinista.
Siebert 5,5 - Preferito al rientrante Gaspar, non sale con in tempi giusti sulla palla morbida disegnata da Vlasic: tiene in gioco Adams.
Tiago Gabriel 6 - Fa a sportellate con Zapata, reggendo l'urto del duello fisico con il capitano granata. Fuori dopo il giallo preso. Dal 65' Gaspar 6 - Cambio preventivo, non va in difficoltà.
Gallo 5,5 - Il dinamismo di Pedersen lo costringe sulla difensiva: rare le iniziative che lo vedono protagonista nella metà campo altrui.
Coulibaly 6 - Fa legna in mediana, sembra non accusare mai la stanchezza. Esce vincitore dalla maggior parte dei contrasti ingaggiati.
Ramadani 6 - Il primo riferimento per le uscite dal basso, nel tiro da fuori è sempre minaccioso: costringe Paleari al primo intervento. Dall'89' Ngom sv
Pierotti 5,5 - Applicato nelle due fasi, gioca una partita ordinata ma priva di guizzi: gli manca sempre un centesimo per fare un euro.
Gandelman 6 - Solita posizione ibrida, il Toro fatica a leggerne gli inserimenti senza palla. Bussa alla porta di Paleari anche col tiro da fuori. Dal 65' Banda 6 - Si inventa dal nulla la giocata del potenziale pareggio, il palo gli nega la gioia del gol.
Sottil 6 - Mette subito un pallone velenoso al centro dell'area di rigore, è il più vivo nel tridente giallorosso. Pericoloso anche su punizione. Dal 78' N'Dri sv
Cheddira 5,5 - Esordio da titolare, tanta birra in corpo: svuota il serbatoio sfiancandosi in generose rincorse ma il contributo davanti è ridotto.
Eusebio Di Francesco 5,5 - Va dritto al punto, ma la cronica incapacità di concretizzare le occasioni è un problema atavico ancora irrisolto.