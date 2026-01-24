Torino, Vlasic: "Una vergogna, il peggior giorno della mia carriera. Chiedo scusa ai tifosi"

Il Torino subisce una sconfitta devastante al Sinigaglia contro il Como, crollando sotto i colpi dei lariani con un netto 6-0 nella gara valevole per la 22/a giornata di Serie A. Per il Torino si tratta della quarta sconfitta consecutiva in campionato, l'ottava nelle ultime undici partite. I granata scivolano pericolosamente verso la zona retrocessione, con la classifica che si fa sempre più preoccupante. La prestazione offerta al Sinigaglia è stata decisamente al di sotto delle aspettative, con la squadra che dopo il 2-0 del primo tempo sembrava poter rientrare in partita, ma che dopo il calcio di rigore del 3-0 ha completamente mollato, subendo altri tre gol nel finale.

Nikola Vlasic, centrocampista e leader tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN ha commentato la prestazione della squadra al termine dell'incontro con parole durissime. Il giocatore croato non ha nascosto la propria delusione e frustrazione, assumendosi la responsabilità insieme ai compagni e chiedendo scusa ai tifosi granata per una prestazione definita "inguardabile".

Un periodo molto complicato, otto sconfitte nelle ultime undici in campionato. Tu sei un leader, un perno di questa squadra. Ci puoi raccontare cosa non sta funzionando in questo momento?

"Posso dire che oggi la partita era veramente per me una vergogna, perché forse è il peggior giorno della mia carriera calcistica. Mi sento molto male per tutti noi, anche per tutti i tifosi. Io chiedo scusa perché dopo il 2-0 del primo tempo ho sentito che potevamo fare male al Como, perché abbiamo avuto qualche occasione. Ma dopo il rigore abbiamo mollato e loro, ogni tiro che hanno fatto, hanno segnato. È così, proprio brutto brutto. 6-0 inguardabile".

Tu sei un giocatore di grande esperienza. Pensi che magari un cambio tattico potrebbe essere d'aiuto in questo momento? Oppure dici che deve venire qualcosa da dentro, dallo spogliatoio, il fatto di compattarvi? Perché comunque la zona retrocessione è molto vicina adesso, quindi può cambiare anche il vostro scenario...

"Non lo so. Il nostro mister decide cosa facciamo, quale tattica e quale modulo. Ma per me noi abbiamo sbagliato oggi, perché dopo il rigore abbiamo mollato. Ho sentito una squadra che pensava solo a non subire gol, ma abbiamo subito ancora tre reti. Ho sentito un malessere dentro il campo e dopo, quando vedi il risultato 6-0, mi dà proprio male, male dentro il cuore. Posso solo chiedere scusa a tutti i tifosi del Toro. Dobbiamo fare una buona partita contro il Lecce perché, come hai detto adesso, siamo in una zona che non vogliamo stare".

Poco fa è venuto da noi Baroni, il tuo allenatore, a parlare e si è preso la responsabilità totale di questa sconfitta. Ti chiedo se voi, tu per la squadra, volete dire qualcosa all'allenatore. Vi sentite con lui, siete totalmente uniti?

"Non è colpa... Lo so che il mister dice così, ma è colpa di tutti noi insieme perché siamo una squadra. Ci sono 25 giocatori, staff tecnico, staff medico, c'è tutta la società. Tutti insieme. Non puoi dire che è colpa di uno. Così dobbiamo stare vicini tutti insieme e andare avanti ad affrontare nuove partite, nuove sfide".