Sassuolo, Berardi sull'espulsione: "Nessun atto di violenza. Le immagini parlano chiaro"
Arriva la posizione di Domenico Berardi riguardo al rosso rimediato oggi al termine della prima frazione di gara contro il Genoa. L’attaccante del Sassuolo, espulso da Rapuano insieme ad Ellertsson, ha affidato ad una storia Instagram il suo pensiero dando una sua versione: "Ci tenevo a precisare che le immagini parlano chiaro non c’è stato nessun atto di violenza!! Cercavo solo di divincolarmi per andare nello spogliatoio".
Queste le parole pronunciate dal tecnico Fabio Grosso alla fine della sfida: "Ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Dalle immagini non si vede un granché. E' un parapiglia a fine primo tempo. Si poteva tenere le squadre in 11 contro 11, Berardi dice di non aver fatto nulla, così come Ellertsson. L'arbitro ha deciso così e ci atteniamo a quello che ha deciso".