Scalabrelli: "Martinelli con De Gea si è laureato, ma adesso deve andare a giocare"

Cristiano Scalabrelli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" per fare un punto della situazione in casa gigliata, dalla porta in poi. Di seguito le sue dichiarazioni: "De Gea è sempre un ottimo portiere, anche se sta alternando grandi parate a grandi errori. A Genova ha fatto delle ottime parate e poi ha sbagliato l'uscita sulla rete di Colombo che ha macchiato la sua partita. Sta subendo anche la situazione della squadra. È successo che nelle annate storte della squadra il portiere ne risenta, è capitato anche a Buffon. Il portiere è un ruolo che vive di dettagli e basta il minimo errore per fare male".

Qual è il suo parere sull'evoluzione di Maignan?

"Quest'anno il Milan ha preso Claudio Filippi come preparatore dei portieri ed è tornato ai suoi livelli, noto una certa pulizia tecnica nei suoi interventi e so che in questo ci lavora tanto Claudio".

Cosa pensa di Martinelli?

"Lo seguo dalla Primavera, quindi è un portiere che a me piace. Ha struttura e tecnica, ma purtroppo è fermo e il ruolo che fa non gli permette di stare fermo. Io ho espresso la mia idea, che stare dietro a un grande portiere per un anno fa bene perché rubi con gli occhi, poi devi giocare. È come quando ti laurei, poi devi andare a lavorare, con De Gea il primo anno si è laureato, ma dopo doveva andare a giocare. Gli altri pari età ora giocano e lo stanno superando in preparazione. È difficile andare via a gennaio, perché le squadre nel mercato invernale vogliono un portiere affidabile. La sfortuna di Martinelli è che l’allenatore, in questo momento, vuole schierare la squadra migliore".