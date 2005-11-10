Scatta l'ora di Camarda. 8 minuti per il giovane talento che può rilanciarsi a Salisburgo

Contro il Salisburgo potrebbe scattare l'ora di Francesco Camarda. Nel Milan du Ruben Amorim, il ruolo di centravanti fin qui non è mai stato toccato dal turnover, nonostante i due soli esponenti.

8 minuti complessivi dall'inizio della stagione col Milan

Appena 8 minuti complessivi per l'attaccante classe 2008, sul quale il Milan ha deciso di puntare questa stagione come alternativa di Gonçalo Ramos. Cinque minuti contro la Lazio, tre contro il Lecce. A Reggio Emilia sembrava dovesse entrare, poi Amorim ha preferito optare su Cisse e Hutchinson. Di fatto il giovane talento si sta trovando in un limbo, con pochissimo minutaggio a causa del suo talento. Troppo forte e ormai qualificato per giocare con Primavera e U23, ma con un solo slot disponibile nella formazione titolare del Milan, occupato dal giocatore più caro dell'ultimo mercato di Serie A. Nella finestra internazionale, Camarda ha giocato titolare con l'U21 nella partita contro l'Armenia, senza riuscire a brillare, mentre nella fiera del gol contro la Polonia ha giocato 28 minuti senza segnare.

Amorim gli ha garantito spazio

E dire che la stagione ufficiale del Milan è stata inaugurata dalla doppietta del talento, nella prima amichevole stagionale contro il Celtic. Gran colpo di testa e poi gol su rigore. Un pre-campionato che ha convinto Amorim a puntare forte su di lui come vice di Ramos. Lo stesso Amorim al termine della partita contro il Sassuolo lo ha rassicurato: "Camarda giocherà di più. Siamo reduci da una situazione dove avevamo meno partite da disputare e più tempo per riposare. Camarda sta imparando tanto, ma è pronto. Giocherà più minuti rispetto a quelli che ha giocato fino a questo momento. Non so cosa succederà da qui a dicembre, voglio solo vincere tante partite possibili. Questo è il mio focus. Possiamo vedere anche dalle esperienze delle Nazionali che ruotano tanto, quindi è impossibile andare avanti con gli stessi 11 per tutte le partite. L'ho detto fin dal primo giorno: mi aspetto tanto da lui e dimostrerà il suo valore".