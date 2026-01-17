Scomparsa di Commisso, il messaggio della Juventus: "Riposa in pace Rocco"

"Riposa in pace Rocco". Con questo messaggio pubblicato su X la Juventus ha voluto esprimere cordoglio alla Fiorentina per la scomparsa di Rocco Commisso avvenuta nella notte. Il numero uno viola, sempre molto vicino alla vicende della sua squadra, si è spento dopo una lunga malattia. Tante sono già le squadre del nostro campionato, di Serie B e di Serie C che hanno mostrato vicinanza alla famiglia e ai viola in questo momento difficile.