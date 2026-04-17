Calcio in lutto per la tragica morte di Alex Manninger all'età di 48 anni

Mondo del calcio in lutto per la morte tragica ed improvvisa di Alexander Manninger. Ex portiere di 48 anni, l'austriaco ha perso la vita nelle prime ore della mattina per un incidente stradale. Lasciando il mondo del pallone sotto shock.

Stando alle ricostruzioni, Manninger avrebbe perso la vita in auto nella prima mattinata di ieri, per un impatto fatale con un treno. L'incidente è avvenuto nei paraggi di Salisburgo, all'altezza di un passaggio a livello che non presentava barriere. Ignaro del fatto che stesse arrivando un convoglio, Manninger - che viaggiava da solo - ha attraversato i binari ed è stato tragicamente centrato dal treno, a bordo del quale viaggiavano anche 25 passeggeri oltre al macchinista, usciti tutti illesi. Nonostante un soccorso immediato, con anche un defibrillatore, per Manninger non c'è stato invece purtroppo nulla da fare. La triste conferma è arrivata in un rapporto della polizia di Salisburgo diramato nel primo pomeriggio.

Manninger ha vissuto una lunga parte di carriera proprio in Italia, vestendo le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus (con un passaggio formale anche all'Udinese, senza però scendere in campo visto l'immediato trasferimento alla Signora). Unanime il cordoglio del mondo del calcio, sia da parte dei club che dei suoi ex compagni.