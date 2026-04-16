D'Aversa ricorda Manninger: "Insieme a Siena: era ragazzo serio e allegro"

Fra gli esponenti del mondo del calcio che hanno voluto condividere un pensiero di vicinanza per Alex Manninger c'è anche Roberto D'Aversa, attuale allenatore del Torino che col portiere austriaco ha condiviso da giocatore una stagione al Siena. Manninger è scomparso oggi all'età di 48 anni a causa di un tragico incidente stradale vicino Salisburgo:

"È stata una notizia tragica che mi ha colto di sorpresa. Una disgrazia che mi rattrista molto. Ho condiviso con Alexander Manninger una stagione molto intensa e positiva a Siena, durante la nostra esperienza da calciatori. Un ragazzo serio e al contempo allegro, disponibile e molto bravo nel suo ruolo. Rip caro Alex".