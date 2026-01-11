Scontri a Como-Bologna, avviate le procedure per il Daspo ai 70 tifosi rossoblu fermati
Arrivano le prime conseguenze per gli scontri che sono avvenuti ieri prima della sfida giocata alle 15 fra Como e Bologna. Nei pressi dello stadio Sinigaglia infatti, intorno alle ore 13, le due tifoserie si sono rese protagoniste di contatti violenti, con lancio di oggetti contundenti e scontri in piena regola.
Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere dello Sport, i due pullman di tifosi del Bologna sarebbero riusciti a raggiungere, senza filtraggio, un posto dove sapevano che si sarebbero ritrovati i rivali del Como.
Il quotidiano riporta poi che il gruppo di circa 70 tifosi della squadra di Italiano che è stato poi portato in Questura potrebbe essere sanzionato con l'esclusione dagli stadi: sono state infatti avviate le procedure per l’emissione del Daspo.
