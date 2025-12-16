Scontri prima di Genoa-Inter, il Grifone prende le distanze: "Azioni in contrasto coi principi del club"

Il Genoa prende le distanze dagli scontri avvenuti domenica 14 dicembre nei pressi dello stadio Ferraris nelle ore precedenti il match contro l'Inter. Le due tifoserie, entrate in contatto fuori dal settore ospiti, hanno dato vita a scene di guerriglia urbana che hanno comportato l'intervento delle forze dell'ordine dopo lancio di oggetti e fumogeni che hanno causato anche l'incendio di alcuni mezzi. Di seguito la nota del Genoa:

"Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della partita di domenica 14 dicembre. Prendiamo le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo".