Se la Roma va sotto perde: una sola rimonta in stagione. Gasp aspetta rinforzi

Il campo di Bergamo non fa eccezione al trend: la Roma non sa rimontare. La sconfitta in casa dell’Atalanta, per i giallorossi, è stata l’ennesima conferma: alla Dea basta la rete di Giorgio Scalvini, poi uscito dolorante. E, quando va sotto, la squadra di Gian Piero Gasperini in questa stagione è riuscita a ribaltare il risultato solo una volta.

L’unica eccezione è la gara con la Fiorentina, ultima in classifica: Soulé e Cristante ribastono Kean. Poi, tutte sconfitte: con le big (Inter, Milan, Napoli, Juventus), ma anche con Viktoria Plzen, Lille, Cagliari e Torino. Tutte di misura, quasi tutte 1-0 tranne i ko con Plzen e Juve. Una sfilza di episodi a cui c’è da aggiungere la sconfitta di questa sera.

Difficile spiegarne le ragioni, ma un dubbio è lecito: lì davanti, al netto degli exploit dei vari Dybala e Soulé, la Roma continua a essere leggerina. Segna troppo poco - 20 gol in 18 giornate - e anche per questo non riesce a ribaltare l’andamento delle partite. Gasperini aspetta rinforzi, proprio nel settore offensivo: c’è da convincere Giacomo Raspadori, dopo aver spinto l'Atletico Madrid a dire sì, o da aspettare Joshua Zirkzee, che il tecnico del Manchester United (Ruben Amorim) non libererà prima di metà gennaio.