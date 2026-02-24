Senza Inzaghi l'Inter si ferma prima degli ottavi di Champions: l'ultima volta accadde con Conte

Al netto di un cammino strepitoso in campionato, con il +10 recentemente raggiunto ai danni del Milan, l'Inter esce a testa bassa dalla Champions League. Tra andata e ritorno dei playoff contro il Bodo/Glimt i nerazzurri hanno commesso errori imperdonabili in difesa, concedendo un largo vantaggio (1-3) nel primo round e questa sera spianando la strada al vantaggio dei norvegesi con un retropassaggio superficiale di Akanji.

Morale? Il gol della bandiera di Bastoni non è bastato, all'Inter è mancata cattiveria in diverse zone di campo e soprattutto in attacco. Thuram e Pio Esposito gli eletti dal primo minuto, in assenza di Lautaro (infortunato) con Bonny in panchina, e gli assenti ingiustificati della serata. L'abnegazione da parte del 20enne italiano non è mai mancata, ma lo specchio di porta l'ha trovato con difficoltà, mentre il centravanti francese sembra aver perso quella scintilla che lo ha contraddistinto la scorsa stagione.

E ora arriva la nota dolente. L'Inter viene sbattuta fuori dalla Champions League dal Bodo/Glimt: l’ultima volta che è successo risale al 2020/21, in seguito allo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk quando ancora esistevano i vari gironi del torneo. Allora in panchina c'era Antonio Conte. Cristian Chivu macchia indelebilmente la stagione di un'eliminazione cocente per i nerazzurri, là dove invece Simone Inzaghi non ha mai fallito. Manifestandolo spesso e volentieri in pubblico prima della fuga in Arabia. Ora servirà rialzare la testa in campionato, con la Coppa Italia ancora alla portata.