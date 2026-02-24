Che guaio per Inzaghi: Benzema infortunato, salterà diverse partite dell'Al Hilal
Dopo un avvio col botto con l'Al-Hilal con una clamorosa tripletta nel debutto contro l'Al-Okhdoud, Karim Benzema deve fermarsi. L’attaccante francese non prenderà parte alla sfida contro l'Al-Taawoon di stasera (ore 20:00) a causa di un infortunio agli adduttori. La durata della sua assenza non è stata ancora comunicata dal club, che ha annunciato che Benzema effettuerà una risonanza per valutare l’entità del problema.
Il 38enne campione del mondo, approdato all'Al-Hilal dopo un addio burrascoso all'Al-Ittihad, aveva firmato un contratto di un anno e mezzo, lasciando alle spalle un contenzioso sulla propria retribuzione e un addio inaspettato ai vecchi compagni. Sabato scorso ha affrontato il suo ex club in un match equilibrato terminato 1-1, risultato che ha rallentato le ambizioni della squadra di Inzaghi nella corsa al titolo, ora terza a 54 punti dopo i successi di Al-Nassr e Al-Ahli.
Nonostante le prestazioni positive, il primo stop fisico di Benzema preoccupa il club di Riyadh. La gestione dell’ex attaccante del Real Madrid sarà cruciale per il proseguimento della stagione..
